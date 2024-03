Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bislang unbekannter Exhibitionist ermittelt

Emmelshausen (ots)

Seit September letzten Jahres ereigneten sich in der Peripherie um den Ortsteil Emmelshausen-Liesenfeld drei Vorfälle, bei denen sich ein bislang unbekannter Täter erwachsenen Frauen in unsittlicher Art und Weise zeigte. Die Ermittlungen führten nun zur Identifizierung eines 19-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein. Im Rahmen einer Gefährderansprache wurde ihm eröffnet, dass er fortan als Beschuldigter in den drei Strafverfahren geführt wird.

