POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Linienbus (25.04.2024)

Zimmern o.R. (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 21 Uhr, auf Donnerstag, 7 Uhr, haben unbekannte Fahrraddiebe zugeschlagen. Diese verschafften sich Zugang in eine nicht verschlossene Garage auf der Hansjakobstraße und klauten aus dieser zwei gesicherte E-Bikes im Wert von insgesamt rund 9.000 Euro. Bei den ...

mehr