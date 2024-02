Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Peugeot beschädigt

Papenburg (ots)

Am 4. Februar in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr, kam es in Papenburg an der Straße Umländerwiek rechts zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf in einem dortigen Grünstreifen abgestellten roten Peugeot. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe an dem geparkten Pkw wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

