Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Auseinandersetzung

Offenburg (ots)

Nach einer Auseinandersetzung nahe des Offenburger Bahnhofs am Mittwoch haben Beamte des Polizeireviers Offenburg die Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, aufgenommen. Kurz nach 17 Uhr sollen ein 26- und ein 32-Jähriger in Streit geraten sein. Ersten Aussagen zufolge soll der ältere Mann Zigaretten und das Mobiltelefon des 26-Jährigen, gegen dessen Willen, an sich genommen haben. Bei einer anschließenden Konfrontation zwischen dem 32-Jährigen und dem mutmaßlich Bestohlenen soll der 32-Jährige auf den jüngeren Mann eingeschlagen haben. Inwiefern ein von Zeugen erwähntes Messer im Einsatz war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Fluchtversuch des mutmaßlichen Angreifers wurde von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei unterbunden. Schwerer verletzt wurde niemand, es blieb bei leichten Blessuren. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg führen die weiteren Ermittlungen. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell