POL-UL: (UL) Schelklingen - Durch tiefstehende Sonne geblendet

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, kurz vor 09.00 Uhr, fuhren zwei Autos auf der L 240 von Justingen in Richtung Schelklingen. Der vorausfahrende BMW-Fahrer musste kurz nach Justingen anhalten, weil seine Scheibe innen vereiste. Dadurch hatte er keine Sicht mehr. Er hatte den Warnblinker eingeschaltet. Der nachfolgende 34-jährige VW-Fahrer erkannte dies aufgrund der tiefstehenden Sonne erst spät. Trotz Vollbremsung fuhr er auf den BMW auf. An der Stelle war zudem die Fahrbahn aufgrund Reifglätte rutschig. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von je 5.000 EUR.

