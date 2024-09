Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Mittelstetten - Festnahme nach versuchtem Aufbrechen von Bankautomaten

Kehl (ots)

Seit dem Frühjahr 2024 führen Beamte der Kriminalpolizei Offenburg ein Ermittlungsverfahren gegen eine Tätergruppierung um einen 42-jährigen französischen Staatsbürger, der im Elsass wohnhaft ist. Der 42-Jährige steht im Verdacht, mit zuvor entwendeten hydraulischen "Spreizern", versucht zu haben, mehrere Bankautomaten im Präsidiumsbereich gewaltsam zu öffnen und das darin befindliche Bargeld zu entwenden. So werden ihm die versuchten "schweren Fälle des Diebstahls" am 18.04.2024 in Kehl-Bodersweier, am 06.05.2024 in Kehl-Auenheim und am 07.08.2024 in Kehl-Goldscheuer zur Last gelegt. In allen Fällen waren mindestens zwei bis drei Täter vor Ort. Durch verdeckte polizeiliche Maßnahmen wurde bekannt, dass die Tätergruppierung Anfang September in Bayern ebenfalls versuchte, dortige Bankautomaten aufzubrechen. Am 13.09.2024 konnte in Zusammenarbeit mit den bayrischen Polizeidienststellen, der 42-jährige Franzose und zwei 42 und 38 Jahre alten Kosovaren, bei einem Automatenaufbruch in Mittelstetten, auf "frischer Tat" festgenommen werden. Ein weiterer Täter konnte flüchten. In den benutzten Fahrzeugen konnten umfangreiche Beweismittel aufgefunden werden. Die drei Tatverdächtigen wurden dem Ermittlungsrichter in Fürstenfeldbruck zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. /vo

