POL-UL: (UL) A8/Dornstadt - Führerschein weg

Ein Sekundenschlaf führte am Dienstag auf der A8 zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr der 31-Jährige in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Dornstadt fuhr er mit seinem Kleintransporter auf dem mittleren Fahrstreifen. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er wohl eingeschlafen sei. In weiterer Folge prallte er in das Heck eines vor ihm fahrenden Sattelzuges. Bei dem Aufprall erlitt der 31-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Sein IVECO Kleintransporter war Schrott und musste abgeschleppt werden. An dem Transporter und Auflieger des Sattelzuges entstand ein Sachschaden von knapp 30.000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro bezahlen.

