Am Dienstag verlor ein 66-Jähriger die Kontrolle über sein Krad in Ulm.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Straße Am Bleicher Hag. Dort fuhr der 66-Jährige mit seinem Honda Leichtkraftrad. Beim Fahrstreifenwechsel rutschte er auf den Straßenbahnschienen weg und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Sein Zweirad stellte die Polizei in der Nähe der Unfallstelle verkehrssicher ab. An der Honda entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

