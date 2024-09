Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Einparken nicht aufgepasst

Am Dienstag beschädigte eine 90-Jährige ein Auto in einem Parkhaus in Ulm.

Ulm (ots)

Um 9.50 Uhr parkte die Seniorin mit ihrem Mercedes in einem Parkhaus in der Neuen Straße ein. Beim Rangieren stieß sie mit der rechten Beifahrertür gegen die linke Stoßstange eines geparkten Audi. Umgehend bat die Frau einen Zeugen die Polizei zu rufen. Die kam und nahm den Unfall auf. Die Ermittler schätzen den Schaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 3.000 Euro.

