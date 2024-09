Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen/B312 - Bewusstlos am Steuer

Am Montag verlor eine 57-Jährige während der Fahrt auf der B312 ihr Bewusstsein.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr befuhr die 57-Jährige mit ihrem Ford die B312 von Erlenmoos kommend in Richtung Ochsenhausen. Aus bislang unbekannten Gründen verlor sie während der Fahrt kurzzeitig ihr Bewusstsein. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und geriet auf den Parkplatz eines Firmengeländes. Dort kam die Frau wieder zu sich und stoppte das Auto. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Hinweis der Polizei:

Wer am Straßenverkehr teilnimmt, sollte stets in guter körperlicher Verfassung sein. Sicherlich treten manche medizinischen Notfälle plötzlich auf. Jedoch kündigen sie sich oftmals auch im Vorfeld durch körperliche Warnzeichen, wie Unwohlsein und Schwindelgefühle, an. Deshalb sollte, wer ein Fahrzeug führt, diese Signale nicht ignorieren. Halten Sie in so einem Fall am besten an einer geeigneten Stelle an und nehmen sie erst dann wieder aktiv am Straßenverkehr teil, wenn es Ihre körperliche Verfassung zulässt. So schützen Sie nicht nur sich, sondern auch andere.

++++1826559

Teresa Luntz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell