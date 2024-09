Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Mit Motorrad auf Auto aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat eine 16-Jährige am Montag in Süßen.

Ulm (ots)

Kurz vor 22.15 Uhr war die Bikerin mit ihrer Yamaha in der Hauptstraße in Richtung Salach unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand parkte ein Auto ordnungsgemäß. Scheinbar abgelenkt fuhr die Jugendliche auf den Toyota auf. Sie prallte gegen das Heck. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in eine Klinik. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Auto und Kleinkraftrad auf jeweils 2.000 Euro.

