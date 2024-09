Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr. Die 46-Jährige fuhr mit ihrem Opel in der Eythstraße in Richtung Michelsbergstraße. Auf der Michelsbergstraße fuhr der vorfahrtsberechtigte 57-jährige Mercedes Fahrer. Die Fahrerin des Opels missachtete die Vorfahrt und die Autos stießen zusammen. Nach der Kollision prallte der Opel gegen ein Verkehrszeichen. Die Opelfahrerin wurde nicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

