LPI-SHL: Auto nach Wildunfall nicht mehr fahrbereit

Schmalkalden (ots) - Sonntagmittag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 51-jährigen Opel-Fahrer in der Renthofstraße in Schmalkalden. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Es folgten die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Den 51-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr