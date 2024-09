Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Geldbeutel entwendet

Offenburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Donnerstag gegen 17:50 Uhr zwei Frauen dabei beobachten, wie sie in einem Modehaus in der Hauptstraße einen Geldbeutel aus einer Handtasche entwendeten. Während die noch unbekannte Besitzerin des Geldbeutels ein Kleidungstück von einer Kleiderstange nahm, soll eine der Frauen einen "Sichtschutz" mit einem Kleidungsstück errichtet und die zweite Diebin ihre Hände mit einem weiteren Kleidungsstück verdeckt haben um in die Handtasche zu greifen. Nachdem der Zeuge in Richtung der Frauen lief, soll die zweite Diebin die gestohlene Geldbörse auf ein Regal gelegt und zusammen mit ihrer Komplizin geflüchtet sein. Eine Polizeistreife konnte im Rahmen der Fahndung eine 21-Jährige des Duos aufgreifen und die Identität feststellen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber, insbesondere die bestohlene Frau, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell