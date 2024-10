Feuerwehr Essen

FW-E: Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Mehrfamilienhaus - Kleinbrand kann schnell gelöscht werden

Essen-Altenessen, Altenessener Straße, 30.09.2024, 19:30 Uhr (ots)

Gestern Abend, am 30.09.2024, meldeten Anrufende der Leitstelle der Essener Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus einem großen Mehrfamilienhaus an der Altenessener Straße im Stadtteil Essen-Altenessen. Sofort wurden zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Essen-Stoppenberg zu der gemeldeten Adresse alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass es sich um ein leerstehendes Gebäude handelte, aus dem eine Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern zu erkennen war. Da anfangs nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen in dem weitläufigen Objekt aufhielten, wurde sofort ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude entsandt. Beim Absuchen der Räume wurde glücklicherweise niemand angetroffen. Zeitgleich führten weitere Einsatzkräfte unter Atemschutz eine Brandbekämpfung im Erdgeschoss durch. Dort brannte Unrat, der schnell abgelöscht werden konnte.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg für rund 45 Minuten im Einsatz.

