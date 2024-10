POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung vor Nachtclub.

Lippe (ots) - Am Dienstagmittag (15.10.2024) kam es gegen 12:40 Uhr zu einem versuchten schweren Diebstahl in einem Supermarkt an der Friedrich-Petri-Straße. Ein in Lage wohnhafter 56-jähriger Mann versuchte, Waren im Wert von etwa 14 Euro zu entwenden. Der Tatverdächtige wurde von einem Mitarbeiter des Marktes gestellt, bevor er den Laden verlassen konnte. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die alarmierten ...

