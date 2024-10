POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall auf der Remmighauser Straße.

Lippe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.10.2024 - 15.10.2024) brachen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Rintelner Straße in Hohenhausen ein. Die Einbrecher entwendeten etwa 30 hochwertige Fahrräder, darunter mehrere Pedelecs, sowie diverse Kleidungsstücke. Der Einbruch ereignete sich zwischen 18:30 Uhr am Montagabend und 07:50 Uhr am Dienstagmorgen. Die Täter verschafften gewaltsam Zugang ...

mehr