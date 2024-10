Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei Lippe startet mobile Einbruchschutz-Kampagne.

Lippe (ots)

In der Zeit vom 23. bis 28. Oktober 2024 reist die Polizei Lippe mit ihrem Beratungsmobil durch den Kreis, um Bürgerinnen und Bürger über effektive Maßnahmen zum Einbruchschutz zu informieren. Die Aktion richtet sich an alle, die sich für Sicherheit in ihrem Wohnumfeld interessieren. Die Bevölkerung ist eingeladen, ihre Wunschorte für die Tour zu benennen. Die drei Orte mit den meisten Stimmen werden besucht. Vorschläge können per E-Mail an pressestelle.lippe@polizei.nrw.de oder über die Social-Media-Kanäle der Polizei Lippe eingereicht werden. Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für Einbruchschutz zu schärfen und praktische Tipps zur Sicherung von Haus und Wohnung zu geben. Die Polizei Lippe freut sich auf eine rege Beteiligung und darauf, den Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Informationen zur Verfügung zu stellen.

