Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überzogene Hilfeleistung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Das Mitleidsgefühl bzw. die darauffolgende Hilfeleistung zweier Personen war in einem Fall in Kahla derart überzogen, dass man sich strafbar machte. Am Donnerstagabend lief eine Jugendliche an den beiden Männern mit tränenden Augen vorbei, sodass man ihr Hilfe anbot. Die 17-Jährige winkte ab und verschwand in einem Mehrfamilienhaus. Da die beorderte Polizei nicht unmittelbar erschien, folgten die Männer in das Haus, kannten jedoch die betreffende Wohnung nicht. Der Aktionismus der Helfer gipfelte darin, dass sie bei mehreren Wohnungen klingelten, die öffnenden Wohnungsinhaber zur Seite stießen und eigenständig in deren Wohnung nach dem Mädchen suchten. Die eintreffenden Beamten brachten die 37 und 47-jährigen Männer zur Raison und leiteten jeweils ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch ein. Mit dem Mädchen wurde ebenfalls gesprochen. Sie gab an, lediglich einen schlechten Tag gehabt zu haben.

