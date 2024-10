Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw-Gespann beschädigt und geflüchtet

Jena (ots)

Ein in der Stockholmer Straße geparkter Anhänger eines Lkw wies am Donnerstagabend plötzlich einen Schaden auf. Der Nutzer parkte das Gespann am Vortag gegen 17:00 Uhr in Höhe der dortigen Tierklinik und musste bei der Rückkehr einen Schaden feststellen. Dem Schadensbild zufolge muss der Unfall durch ein ähnlich großes Fahrzeug verursacht worden sein. Die Polizei leitete unter dem Aktenzeichen 0257415/2024 ein Strafverfahren wegen pflichtwidrigem Verlassen der Unfallstelle ein und bittet mögliche Zeugen sich zu melden (Inspektionsdienst Jena, Tel. 03641 81-0, E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de). Für eine Zuordnung wird das angegebene Aktenzeichen benötigt.

