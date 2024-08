Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autofahrer gefährdet Fußgänger und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen ++ Vandalismus beim Kleingartenverein ++ VW Van gerät in den Gegenverkehr - 54-jähriger Fahrer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Autofahrer gefährdet Fußgänger und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Scheeßel. Nach einem "Beinah-Unfall", der sich am Montagabend in der Bahnhofstraße ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Scheeßel nach möglichen Augenzeugen. Demnach sei der Fahrer eines weißen VW Golf gegen 18.30 Uhr etwa in Höhe der Einmündung zur Poststraße mit seinem Wagen über den Gehweg gefahren. Um eine Kollision zu verhindern, habe ein 62-jähriger Passant seine 57-jährige Ehefrau zur Seite ziehen müssen. Zeitgleich sei einem Radfahrer die Vorfahrt genommen worden und ein Autofahrer habe eine Vollbremsung machen müssen. Der unbekannte Radfahrer und der ebenfalls unbekannte Autofahrer werden gebeten, sich unter Telefon 04263/98516-0 zu melden.

Vandalismus beim Kleingartenverein

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag ist es auf 28 Parzellen des Kleingartenvereins "Heimat" an der Bremer Straße zu Sachbeschädigungen gekommen. Ein 29-jähriger Mann steht im Verdacht, dort unter anderem Zaunelemente und Zauntore herausgezogen zu haben. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

VW Van gerät in den Gegenverkehr - 54-jähriger Fahrer verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall in der Bäckerstraße (L 124) ist am Dienstagmorgen ein 54-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 5.45 Uhr mit seinem VW Multivan auf der Landesstraße unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er seitlich mit der entgegenkommenden Sattelzugmaschine eines 63-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher durch Glassplitter leicht an seinen Händen verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa dreitausend Euro.

Makita-Geräte aus Schuppen geklaut

Hönau-Lindorf. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter auf einem Grundstück an der Straße "An der Höhne" in einen Schuppen eingebrochen. Sie knackten das Vorhängeschloss und nahmen mehrere Akku-Maschinen, hauptsächlich der Marke Makita, mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund eintausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell