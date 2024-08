Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei erwischt 56-jährigen Autofahrer mit 2,4 Promille ++ Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis ++ Junge Frau kommt mit E-Scooter zu Fall ++ Unter Alkohol und Drogen auf dem E-Scooter ++

Rotenburg (ots)

Polizei erwischt 56-jährigen Autofahrer mit 2,4 Promille

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Montagvormittag einen 56-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Einem Zeugen war dessen Wagen gegen 11 Uhr im Stadtgebiet aufgefallen, weil er entstempelt und somit nicht zugelassen war. Der 56-Jährige sei trotzdem mit dem Fahrzeug unterwegs, wie er der Polizei berichtete. Die Beamten konnten den 56-Jährigen in der Kanalstraße an seinem Fahrzeug antreffen. Der Mann stand sichtbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,4 Promille. Der 56-Jährige musste eine Blutprobe und auch seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Montagabend die Drogenfahrt eines 25-jährigen Autofahrers gestoppt. Der junge Mann war gegen 23 Uhr in der Bremervörder Straße unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich zunächst heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Außerdem dürfte er unter Cannabis-Einfluss hinter dem Steuer seines Fahrzeugs gesessen haben. Der 25-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Junge Frau kommt mit E-Scooter zu Fall

Zeven. Beim Sturz mit ihrem E-Scooter hat sich eine 22-jährige Zevenerin am frühen Montagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war gegen 5.40 Uhr mit ihrem Elektroroller in der Hermannstraße unterwegs, als sie ohne fremde Beteiligung zu Fall kam. Sie wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Unter Alkohol und Drogen auf dem E-Scooter

Rotenburg. Ein 24-jähriger Rotenburger ist in der Nacht zum Dienstag unter Alkohol- und Drogeneinwirkung auf seinem E-Scooter in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Ein Streifenteam stoppte ihn gegen 1 Uhr in der Brauerstraße. Im Gespräch bemerkten die Beamten bei dem Mann Anzeichen, die auf den Konsum von Alkohol und Drogen hindeuteten. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an. Außerdem räumte der 24-Jährige ein, dass er zuvor Kokain, Amphetamine und auch Cannabis konsumiert habe. Er musste eine Blutprobe abgeben.

E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagmittag in der Straße Moorkamp ereignet hat, sucht die Rotenburger Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines E-Scooters. Demnach sei er dort gegen 13.15 Uhr mit seinem Elektroroller auf der Fahrbahn unterwegs gewesen. Um einem Wohnmobil auszuweichen, sei der Unbekannte zur Seite gefahren und habe dabei das Vorderrad einer 10-jährigen Radfahrerin gestreift. Das Mädchen sei gestürzt und habe sich leichte Verletzungen am Bein zugezogen. Der Fahrer des E-Scooters setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um die Verletzte. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0 an die Rotenburger Polizei.

Müll in der Feldmark entsorgt - Polizei ermittelt Verursacher

Bremervörde-Hesedorf. Ein 29-jähriger Bremervörder hat am vergangenen Wochenende an einem Verbindungsweg an der Beverner Straße in Richtung B 71 eine größere Menge an Hausmüll illegal entsorgt. Einem Zeugen war der Unrat in der Feldmark aufgefallen. Beamte der Bremervörder Polizei fanden darin Hinweise, die auf den Verursacher hindeuteten und suchten den Mann zu Hause auf. Der 29-Jährige räumte die Tat ein. Er versprach den Müll abzuholen und zunächst auf seinem Grundstück zu lagern. Die Polizei leitete gegen Mann ein Bußgeldverfahren ein.

