Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkener Autofahrer mit 3,6 Promille ++ Heuballen brennen am Waldrand - Polizei bittet um Hinweise ++ Kollision mit geparktem Traktor - 39-jährige Autofahrerin verletzt ++

Rotenburg (ots)

Betrunkener Autofahrer mit 3,6 Promille

Rotenburg. In der Nacht zum Montag hat die Rotenburger Polizei einen Autofahrer gestoppt, der mit knapp 3,6 Promille in der Stadt unterwegs war. Gegen 1 Uhr früh waren die Beamten in der Glockengießer Straße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Sie hielten das Fahrzeug für eine Verkehrskontrolle an. Sehr schnell bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Das hohe Ergebnis des Atemalkoholtests ließ die Beamten allerdings staunen. Der 39-jährige Fahrer musste im Rotenburger Diakonieklinikum eine Blutprobe abgeben. Da er sich nicht betrunken fühlte, war er mit der Sicherstellung seines Führerscheins nicht einverstanden. Deshalb beschlagnahmten die Beamten das Dokument und untersagten dem Mann auch für die nächste Zeit das Autofahrern.

Heuballen brennen am Waldrand - Polizei bittet um Hinweise

Kirchtimke. Am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr sind rund 30 Heuballen am Rand eines Waldstücks an der Straße Kattensteert in Brand geraten. Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr gelang es die Flammen zu löschen. So konnte ein Übergreifen auf den anliegenden Wald verhindert werden. In diesem Zusammenhang sind zwei Kinder gesehen worden, die kurz vor dem Brandausbruch wegerannt seien. Hinweise bitte an die Polizeistation Tarmstedt unter Telefon 04283/95518-0.

Kollision mit geparktem Traktor - 39-jährige Autofahrerin verletzt

Stuckenborstel. Leichte Verletzungen hat sich eine 39-jährige Autofahrerin am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L 168 (Stuckenborsteler Straße) zugezogen. Die Frau war gegen 7 Uhr früh mit ihrem Skoda auf der Landessstraße in Richtung Sottrum unterwegs, als sie etwa in Höhe der Reeßumer Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte sie mit einem auf dem Grünstreifen geparkten VW Passat und einem Traktor. Anschließend schleuderte der Skoda zurück auf die Fahrbahn. Die 39-Jährige wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Unfall am Kreisel - 60-jähriger Biker verletzt

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Celler Straße ist am Sonntagmittag ein 60-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann hatte gegen 12.45 Uhr mit seiner Yamaha aus dem Kreisel fahren wollen und dabei den querenden, 71-jährigen Fahrer eines Pedelcs vermutlich übersehen. Ohne dass es zu einer Kollision kam, stürzte der Biker. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin

Visselhövede. Eine 43-jährige Autofahrerin ist in der Nacht zum Sonntag mit 1,3 Promille in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Gegen 2 Uhr früh war das Streifenteam im Südring auf den Wagen der Frau aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass die Fahrerin erkennbar unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Die 43-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Junger Radfahrer übersieht Biker

Fintel. Am Sonntagnachmittag ist ein 13 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Lauenbrücker Straße verletzt worden. Der Junge war gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad in Höhe des Fleetsees aus einem Feldweg auf die Lauenbrücker Straße eingebogen und hatte dabei vermutlich das Kleinkraftrad eines 17-Jährigen übersehen. Bei der Kollision zog sich der junge Radfahrer leichte Verletzungen zu.

Seniorin auf dem Friedhof bestohlen

Vorwerk. Am Sonntagmittag ist eine 75-jährige Zevenerin auf dem Friedhof an der Straße Am Mühlenhof von Unbekannten bestohlen worden. Während sich die Seniorin zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr auf dem Friedhof aufhielt, schnappten sich die Täter ihre blaue Umhängetasche, die sie in ihrem Fahrradkorb abgelegt hatte. Darin befand sich ihr braunes Lederportemonnaie mit Bargeld, ihrem Personalausweis und einer Bankkarte und auch ein schwarzes Handy.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Jeersdorf. Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag im Westerholzer Weg einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr flexten sie einen Schutzbügel des Gerätes auf und holten die Zigarettenschachteln heraus. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus.

Falsche Polizeibeamte melden sich am Sonntagabend

Scheeßel. Mehrere Scheeßeler Seniorinnen und Senioren haben am Sonntagabend einen Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten. Gegen 22 Uhr klingelte bei ihnen das Telefon. Die Anrufer stellten sich als Polizeibeamte aus Bremen vor und berichteten von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Dann wollten sie wissen, ob die Angerufenen Wertgegenstände zu Hause hätten. Die Senioren kannten die Masche und beendeten die Gespräche.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell