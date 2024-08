Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 12-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei ermittelt flüchtigen Autofahrer ++

Rotenburg (ots)

Sittensen. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Waldbad ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein 12-jähriger Radfahrer verletzt worden. Um an einem einparkenden Pkw vorbeizufahren, hatte ein 47-jähriger Autofahrer teilweise den Gehweg genutzt. Der entgegenkommende, 12-jährige Radfahrer musste ausweichen, kollidierte mit einem Laternenmast und fiel gegen den Pkw. Dabei zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um ihn zu kümmern. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der 47-Jährige ermittelt werden. Die Polizei leitete gegen ihn Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

