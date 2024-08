Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Motorradfahrer stürzt auf der Autobahn ++ Diebstahl an der Baustelle ++ Vandalismus in der Sporthalle - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Motorradfahrer stürzt auf der Autobahn

Heidenau/A1. Schwere Verletzungen hat sich ein 22-jähriger Motorradfahrer am Montagabend gegen 22.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Sittensen in Fahrtrichtung Bremen zugezogen. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann aufgrund von Müdigkeit mit seiner Yamaha nach links in Richtung Mittelschutzplanke von der Fahrbahn abgekommen ist. Dort kam der Biker mit seiner Maschine zu Fall. Das Motorrad blieb auf der linken der drei Fahrspuren liegen. Der nachfolgenden, 25-jährige Fahrer eines BMW konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen und kollidierte mit ihm. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa zehntausend Euro.

Diebstahl an der Baustelle

Wilstedt. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte auf einer Baustelle in Höhe der Brücke an der Wilstedter Mühle auf der Kreisstraße 113 Arbeitsgeräte gestohlen. Sie nahmen zwei Einzelglätter und eine Rüttelbohle - Gerätschaften zum Glätten von Betonoberflächen - mit. Hinweise erbittet die Tarmstedter Polizei unter Telefon 04283/95518-0.

Vandalismus in der Sporthalle - Polizei bittet um Hinweise

Sittensen. Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in die Sporthalle der KGS Sittensen an der Straße Am Sportplatz eingedrungen. In der Halle fuhren sie mit Fahrrädern umher und beschädigten einen Ballkäfig. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von mehreren hundert Euro und bittet unter Telefon 04282/5087-0 um Hinweise.

