POL-ROW: ++ E-Scooterfahrer kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet ++ Auffahrunfall mit zwei Verletzten ++ Falsche Polizisten melden sich bei Senioren ++ Betrügerische Arbeiter ++

E-Scooterfahrer kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet

Rotenburg. Ein noch unbekannter Fahrer eines E-Scooters ist am Dienstagabend in der Mühlenstraße mit einer 58-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Er sei gemeinsam mit einem anderen E-Scooterfahrer gegen 18 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Mühlenstraße in Richtung Brauerstraße unterwegs gewesen. In Höhe der Score-Tankstelle habe der Unbekannte plötzlich nach links gelenkt. Hier kollidierte er mit der entgegenkommenden Radlerin. Der Unfallverursacher und auch der andere E-Scooterfahrer als möglicher Zeuge fuhren davon. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261-947-0.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Brockel. Bei einem Auffahrunfall in der Hauptstraße sind am Dienstagmittag zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine 29-jährige Fahrerin eines Skoda war gegen 13.30 Uhr in Richtung Hemslingen unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Das erkannte die nachfolgende, 45-jährige Fahrerin eines Kia vermutlich zu spät. Sie fuhr auf den Wagen der Vorderfrau auf. Beide Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 13.000 Euro.

Betrügerische Arbeiter

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Dienstag gegen drei betrügerische Handwerker aus dem Landkreis Stade Strafverfahren wegen Wucher eingeleitet. Die Männer im Alter von 26 und 27 Jahren hatten einem 85-jährigen Anwohner der Findorffstraße die Reinigung der Auffahrt angeboten. Nachdem sie mit ihrer Arbeit fertig waren, forderten sie von dem Senioren 1.750 Euro als Lohn. Angezahlt habe er bereits 300 Euro. Die Polizei erteilte den ihnen einschlägig bekannten Männern einen Platzverweis.

Falsche Polizisten melden sich bei Senioren

Zeven. Im Verlauf des Dienstages haben mehrere Zevener Bürgerinnen und Bürger Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Ein Unbekannter meldete sich am späten Abend und gab sich als Polizeibeamter "Andreas Steinbach" vom Raubdezernat des Polizeikommissariats Zeven aus. Der Mann versuchte den Angerufenen, bei denen es sich hauptsächlich um Senioren handelte, die übliche Geschichte von Überfällen in der Nachbarschaft aufzutischen. Zum Schutz ihres Eigentums würde die Polizei mögliche Wertgegenstände in Verwahrung nehmen. Die Masche war den Senioren bekannt. Sie beendeten die Gespräche und erstatteten bei der echten Polizei Strafanzeigen.

