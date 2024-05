Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt- Bo., drei aufgebrochene Fahrzeuge Wer kann Angaben machen?

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Freitag (10.05.) 13.00 Uhr, bis Montag (13.05.) 07.20 bzw. 10.00 Uhr sind in Borghorst insgesamt drei Fahrzeuge aufgebrochen worden. In der Mittelstraße in Höhe der Hausnummer 29 parkte ein VW Caddy. Dieser wurde von Unbekannten aufgebrochen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Am Sauerbruchweg in Höhe der Hausnummer 6 ist ein Renault Master gewaltsam geöffnet worden. Die Täter haben an der rechten Seite das Glas einer Schiebetür aufgeschnitten und nahmen Schleifwerkzeug und Zubehör mit. Das Diebesgut hat einen hohen dreistelligen Wert. An einem Ford Transit, der in der Wodanstraße auf einem Privatgrundstück geparkt war, wurde ein Loch in eine Schiebetür gebohrt, jedoch ist das Fahrzeug nicht geöffnet worden. Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei Steinfurt unter 02551-15 41 15 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell