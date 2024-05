POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht auf Discounter Parkplatz

Mettingen (ots) - An der Brookstraße sind unbekannte Täter in Firmengebäude eingedrungen. In der Zeit zwischen Mittwoch (08.05.24), 17.30 Uhr und Freitag (10.05.24), 10.00 Uhr drangen sie gewaltsam in ein Gebäude ein, das nahe der Sackgasse zur Westerkappelner Straße liegt. Das Gebäude wird von zwei Firmen genutzt. Die Einbrecher hebelten eine Nebeneingangstür auf. In den Räumen der beiden Firmen durchsuchten sie ...

