LPI-J: Drei Fahrten unter Drogen beendet

Apolda (ots) - Am 03.10.2024, 17:35 Uhr, kam es in der Erfurter Straße, Apolda, zu einem Verkehrsunfall. Eine 25 Jahre junge Pkw-Fahrerin fuhr auf der Erfurter Straße aus Unachtsamkeit auf eine hinter ihr stehende 73-jährige Fahrerin auf, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 2000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

