Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgänger von Pkw erfasst

Warstein-Belecke (ots)

Am heutigen Samstagmorgen kam es gegen 02:15 Uhr in Warstein-Belecke auf der Emil-Siepmann-Straße in Höhe der Straße Zum Horkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Warstein befuhr die Emil-Siepmann-Straße in Richtung Warstein. In Höhe der Straße Zum Horkamp betrat an der dorigen Fußgängerampel ein 33-jähriger Mann aus Lippstadt die Fahrbahn, obwohl die Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Der Fußgänger wurde von dem Pkw-Fahrer erfasst. Der Fußgänger wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Schröder)

