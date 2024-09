POL-SO: Schwerpunkteinsatz

Werl (ots) - Am gestrigen Tag kam es in der Straße "Hellweg" in Werl gegen 10:00 Uhr zu einem Einbruch in einem Rohbau. Ein aufmerksamer Zeuge konnte eine Person beobachten, wie diese in den dortigen Rohbau gegangen ist. Dies ist ihm verdächtig vorgekommen. Die sofort herbeigerufene Polizei konnte bei der Durchsuchung des Gebäudes einen 44-jährigen Werler feststellen. Dieser gab an, nach Arbeit zu suchen und sich bei den Arbeitern dort anbieten zu wollen. Das Problem: Es ...

