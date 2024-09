POL-NE: Motorradfahrer verunfallt auf regennasser Fahrbahn

Neuss (ots) - In der Zeit von Dienstag (03.09.), etwa 19:00 Uhr, bis Mittwoch (04.09.), 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Tatverdächtige ein Motorrad aus einer Tiefgarage an der Straße "An der Eiche" in Neuss. Dabei handelt es sich um eine schwarze KTM, Modell 390 DUKE mit dem Kennzeichen "NE-NK17". Auf derselben Straße, jedoch am Mittwoch (04.09.), zwischen 07:20 Uhr und 17:30 Uhr, entwendeten unbekannte Tatverdächtige ein Leichtkraftrad aus einer Tiefgarage. Um in ...

mehr