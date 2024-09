Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorräder entwendet

Neuss (ots)

In der Zeit von Dienstag (03.09.), etwa 19:00 Uhr, bis Mittwoch (04.09.), 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Tatverdächtige ein Motorrad aus einer Tiefgarage an der Straße "An der Eiche" in Neuss.

Dabei handelt es sich um eine schwarze KTM, Modell 390 DUKE mit dem Kennzeichen "NE-NK17".

Auf derselben Straße, jedoch am Mittwoch (04.09.), zwischen 07:20 Uhr und 17:30 Uhr, entwendeten unbekannte Tatverdächtige ein Leichtkraftrad aus einer Tiefgarage. Um in diese zu gelangen, beschädigten die mutmaßlichen Tatverdächtigen die Garagentür.

Das entwendete Leichtkraftrad mit dem Kennzeichen "NE-HT22" ist vom Hersteller "Piaggo".

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

