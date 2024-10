LPI-J: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Weimar (ots) - Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Mercedes die Paul-Schneider-Straße in Richtung Trierer-Straße. An der Kreuzung Jahnstraße bemerkte ein 25-jähriger Radfahrer den vorfahrtsberechtigten Pkw nicht, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und es kam zur Kollision. Hierbei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

