LPI-J: Mit Fahrrad gestürzt

Weimar (ots) - Am Donnerstag gegen 15:15 Uhr fuhren zwei Pkw-Fahrerinnen aus Richtung Kegelplatz kommend in Richtung Platz der Demokratie. Der Fahrer eines am Burgplatz parkenden Pkw Peugeot fuhr in diesem Moment rückwärts aus der Parklücke. Die vorausfahrende Fahrzeugführerin erkannte die Situation und hielt an. Die nachfolgende Fahrerin überholte den stehenden Pkw verbotswidrig rechts und kollidierte in der Folge mit dem ausparkenden Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen ...

mehr