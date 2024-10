LPI-J: Erneut als Polizist ausgegeben

Weimar (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten unbekannte Täter in der Trierer Straße in Weimar ein graublaues Leichtkraftrad der Marke Suzuki und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die das Tatgeschehen gesehen haben bzw. Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizei Weimar unter 03643 / 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu wenden. ...

