Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse PI Apolda

Apolda (ots)

Im Zeitraum vom 01.10.2024 gegen 08:00 Uhr zum 02.10.2024, 13:55 Uhr ereignete sich im Bereich der Ortslage Apolda, Adolf- Aber- Straße/ Kreuzung Jenaer Straße ein Verkehrsunfall. Hier wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Straßenbeleuchtungsmast beschädigt. Vermutlich befuhr der unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug die Straße aus Richtung Kreisverkehr in Richtung der Jenaer Straße stadtauswärts und touchierte hierbei die Laterne. An der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Hier sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

