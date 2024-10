Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Radfahrer greift Busfahrer an.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (11.10.2024) wurde gegen 15:40 Uhr in der Uferstraße ein 31-jähriger Busfahrer von einem Radfahrer angegriffen. Nach einem Ausweichmanöver schlug ein Radfahrer dem Fahrer durch das offene Fenster ins Gesicht. Der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Täter wird beschrieben als 40-50 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, schlank, mit rötlichem 3-Tage-Bart. Er trug Arbeitskleidung (graue, Jacke, dunkelblaue Hose) und einen Fahrradhelm. Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter 05231 6090.

