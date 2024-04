Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Sportwagen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (18./19.04.2024)

Deißlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 22.30 Uhr, auf Freitag, 7.00 Uhr, haben unbekannte Täter einen Sportwagen gestohlen, welcher verschlossen vor einem Gebäude in der Badstraße abgestellt war. Bei dem geklauten Auto handelt es sich um einen silberfarbenen Kia, Modell Stinger GT, mit einer schwarzen Motorhaube und einem schwarzen Dach im Wert von einem mittleren fünfstelligen Betrag. Wie die Täter den verschlossen abgestellten Wagen öffnen und starten konnten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Autos, an dem die Kennzeichen RW-AD 2002 angebracht waren, nimmt die Polizei Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

