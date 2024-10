Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup. Auseinandersetzung mit Stichverletzungen - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (12.10.2024) kam es gegen 21:15 Uhr in der Lemgoer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei untereinander bekannten Männern. Ein 22-jähriger Mann aus Dörentrup wurde dabei am Bein durch einen mutmaßlichen Messerstich leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Dabei soll auch eine Glasflasche als Schlagwaffe zum Einsatz gekommen sein. Im Verlauf des Geschehens erlitt auch einer der mutmaßlichen Angreifer eine Verletzung. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Da der Verdacht bestand, dass die Männer alkoholisiert sein könnten, wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft von allen Beteiligten jeweils eine Blutprobe entnommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

