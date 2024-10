POL-LIP: Detmold. Unfallflucht auf der Hiddeser Straße.

Lippe (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11.10.2024) brachen Unbekannte einen Baucontainer an der Lageschen Straße auf. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen im Wert von etwa 2.500 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag und 7 Uhr am Freitagmorgen. Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich unter anderem Bohrmaschinen, Sägen und Heizgeräte. ...

