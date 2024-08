Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nächtlicher Einsatz: Kontrollen in der Innenstadt

Hamm-Mitte (ots)

Gemeinsam mit dem KOD der Stadt Hamm haben Einsatzkräfte der Hammer Polizei von Samstagabend, 24. August, bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags offene Präsenz- und Kontrollmaßnahmen in der Hammer Innenstadt durchgeführt.

Sowohl das Bahnhofsviertel als auch die Südstraße mit dem Santa-Monica-Platz standen im Fokus der Kontrollen.

Ein 27-Jähriger flüchtete gegen 22.10 Uhr in der Bahnhofstraße vor den Einsatzkräften, als die ihn überprüfen wollten. Er konnte in der Luisenstraße gestellt werden. Zuvor versteckte er mutmaßlich Betäubungsmittel in seiner Mundhöhle und schluckte es herunter. Bei seiner Fesselung leistete der Mann aus Ahlen massiven Widerstand und konnte nur mit erheblicher Kraftanstrengung und dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Der 27-Jährige kam ins Polizeigewahrsam. Ein 31-jähriger Polizeibeamter wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Bei der Durchsuchung eines 33-Jährigen gegen 1 Uhr am Westentor konnten die Beamten Amphetamin auffinden und sicherstellen.

Gegen zwei weitere Männer, 34 und 31 Jahre alt, leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil sie jeweils verbotene Einhandmesser in der Hosentasche mit sich führten.

Bei weiteren, gezielten 23 Personenkontrollen auf der Südstraße und der Nassauerstraße konnten keine Waffen oder verbotenen Gegenstände aufgefunden werden.

Die Hammer Polizei wird gemeinsam mit ihren Sicherheitspartnern den Kontrolldruck aufrecht erhalten und plant auch künftig weitere Sondereinsätze in der Innenstadt.(hei)

