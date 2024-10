Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Einbruch in Baucontainer.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11.10.2024) brachen Unbekannte einen Baucontainer an der Lageschen Straße auf. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen im Wert von etwa 2.500 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag und 7 Uhr am Freitagmorgen. Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich unter anderem Bohrmaschinen, Sägen und Heizgeräte. Zeugen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges beobachten haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 bei der Polizei Lippe zu melden.

