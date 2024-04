POL-SI: Auto landet nach Unfall auf dem Dach - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots) - Am Montagabend (22.04.2024) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in die Straße "Am Sportplatz" in Geisweid gerufen worden. Vor Ort stand gegen kurz nach 18 Uhr ein leerstehendes Haus in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach rund einer Stunde löschen. Durch das Feuer entstand hoher Sachschaden. Am Dienstagmorgen rückten ...

