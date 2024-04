POL-SI: Mit geklautem Auto Unfall verursacht - Täter flüchtig- #polsiwi

Freudenberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (22.04.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall in Freudenberg gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 47-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Peimbachstraße in Richtung Lindenberg unterwegs. Zur gleichen Zeit überquerte ein 30-Jähriger mit seinem Volkswagen die Siegener Straße in Richtung Kreuztaler ...

