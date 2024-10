Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruchsversuch in Sekundarschule durch Minderjährige.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (11.10.2024) versuchten gegen 18:05 Uhr zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren in die Sekundarschule an der Brahmsstraße einzubrechen. Die Minderjährigen schlugen eine Fensterscheibe ein, konnten jedoch nicht in das Gebäude eindringen. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigten die Tatverdächtigen, Videospiele aus den Schulräumlichkeiten zu entwenden. Sie wurden noch in Tatortnähe von der Polizei angetroffen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten Werkzeug sowie Spielzeugwaffen. Die strafunmündigen Jungen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Verantwortlicher der Schule wurde informiert.

