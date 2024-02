Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Waldmohr (ots)

Am Abend des 03.02.2024 im Zeitraum von 17:40 Uhr und 20:00 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Gabelsbergstraße verschafft, indem sie eine Tür im rückwärtigen Bereich des Anwesens aufhebelten. Anschließend durchwühlten sie das Anwesen und entkamen unentdeckt. Angaben zur genauen Tatbeute können bisher noch nicht abschließend getroffen werden. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefonnummer 06373/822-111 (E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de) oder an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).

