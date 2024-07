Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sensibilisierung vor Taschendieben

Stadthagen (ots)

[mue] Am Vormittag des 19.07.2024 um etwa 10:30 Uhr und am Nachmittag des 20.07.2024 um etwa 13:37 Uhr kam es in einem Stadthäger Discounter jeweils zu einem Taschendiebstahl von Geldbörsen. Am Freitagvormittag wurde einer 73-jähigen Stadthägerin während des Einkaufens das Portmonee aus einer mitgeführten Umhängetasche entwendet. Ähnlich erging es am Samstag einer 70-jährigen Stadthägerin. Auch ihr wurde das Portmonee während des Einkaufens aus der Handtasche geklaut, welche sich währenddessen in einem Rollator befand. In beiden Fällen konnten die unbekannten Täter Bargeld erbeuten. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass mitgeführte Handtaschen auf keinen Fall im Einkaufswagen o.Ä. abgelegt werden sollten. Auch eine mit einem Reißverschluss geschlossene Tasche, die über der Schulter hängt, stellt für viele Täter keine Hürde da. Tragen sie ihr Portmonee stets eng am Körper und jegliche Form von mitgeführten Taschen direkt vor der Brust.

