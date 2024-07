Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten

Rinteln und Auetal (ots)

(ps) Am Donnerstag, den 18.07.2024, gegen 19:00 Uhr, ist es auf der K74 (Stolzenegge) bei Westendorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 22-jährige Motorradfahrerin aus Minden ist dabei, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve gestürzt. Die Motorradfahrerin ist schwer verletzt worden. Der Schaden an dem Motorrad beträgt ca. 3.000 Euro.

Am Freitag, den 19.07.2024, gegen 14:10 Uhr, ist es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw im Abfahrtsbereich der B238 an der Abfahrt Rinteln-Nord gekommen. Ein 23-jähriger aus Vlotho ist dabei mit seinem Seat in den Gegenverkehr geraten. Dort ist er mit dem VW einer 63-jährigen Auetalerin zusammengestoßen. Beide Personen sowie die 26-jährige Beifahrerin aus dem VW sind leicht verletzt worden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 12.500 Euro.

Gegen 14:40 Uhr ist es auf der Hafenstraße in Rinteln zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrschulmotorrad und zwei geparkten Pkw gekommen. Die 22-jährige Fahrschülerin ist dabei leicht verletzt worden. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

Am Samstag, den 20.07.24, gegen 05:15 Uhr, ist ein 26-jähriger aus Hannover aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der L443, zwischen Rehren und Altenhagen, abgekommen und gegen einen Straßenbaum gestoßen. Der Unfallbeteiligte ist leicht verletzt worden. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Gegen 17:33 Uhr ist es auf der Straße "Am Kloster" in Möllenbeck zu dem Sturz eines 20-jährigen Mopedfahrers aus Petershagen gekommen. Eine vor ihm fahrende 64-jährige Pkw-Fahrerin aus Rinteln habe nach Angaben des Mopedfahrers und anderer Zeugen wohl plötzlich und ohne erkennbaren Grund stark abgebremst. Der Mopedfahrer wäre durch seine Gefahrenbremsung ins Schleudern geraten und schließlich gestürzt. Die Rintelnerin habe sich nach dem Verkehrsunfall zunächst fußläufig entfernt, ist jedoch im Nahbereich von der Polizei festgestellt worden. Der Petershäger ist leicht verletzt worden. Der Schaden an dem Moped beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Rinteln ermittelt gegen die Pkw-Führerin wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

