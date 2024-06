POL-EL: Esterwegen - Lkw kollidieren auf der Bundesstraße

Meppen (ots) - Zwischen Sonntag und Montag sind bislang unbekannte Täter am Birkenweg in Meppen in einen Nissan eingebrochen und haben daraus eine Handtasche samt Inhalt entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zu einem weiteren Diebstahl kam es zwischen Freitag und Montag in Meppen an der Straße Exter Düne. Auch hier brachen unbekannte Täter in einen Opel ein. Sie entwendeten eine Bankkarte ...

